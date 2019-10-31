Слышала о существовании более 60 точек разведения, но лично этого списка не видела, - Верещук

Об этом Верещук рассказала в комментарии Цензор.НЕТ в кулуарах парламента.

Она выразила мнение, что разведения необходимы, чтобы не подвергать опасности украинских военных.

"Я, конечно, понимаю, что надо развести войска. Надо стабилизировать ситуацию, когда будет прекращен огонь и не будут гибнуть люди хотя бы два-три месяца - мы будем понимать, что мы будем двигаться дальше. Если разведения не будет, мы будем постоянно подвергать опасности наши вооруженные силы, нашу полицию и тех людей, которые сегодня стоят на переднем крае. Мы не сдаем, это наша территория", - сказала Верещук.

На вопрос о том, можно ли ожидать, что после встречи в нормандском формате будут разведения в других точках, нардеп ответила: "Если будут достигнуты договоренности и будет гарантия Российской Федерации взятых на себя обязательств, конечно. Мы сегодня имеем три взятые обязательства с обеих сторон: Станица Луганская, Петровское и Золотое. В Станице Луганской развели, Золотое-4 продолжаем разведение, осталось Петровское. Это те, которые есть сейчас. Говорят о Дебальцево. Давайте говорить о Дебальцево. У нас 410 км линии разграничения", - сказала Верещук.

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На вопросов о том, кто говорит о разведении в Дебальцево, она заметила: "Вчера я слышала от других фракций, давайте будем разводить в Дебальцево. Давайте будем разводить, мы должны это сделать. Если есть такая возможность, давайте", - сказала нардеп.

На уточнение, возможно ли также, что разведение состоится в Песках и Широкино, Верещук сказала: "Все обсуждают. Я слышала, что есть более 60 реперных точек, которые нужно развести. Ну давайте". На вопрос о том, существует ли какой-то список мест, где нужно развести войска, она ответила: "Я лично этого списка не видела. Я только слышу о них от политиков, которые в той или иной степени называют какие-то другие точки. Я видела о Станице Луганской, Золотом и Петровском. Это пока там. Дальше пусть решает руководство". Верещук заверила, что до встречи в нормандском формате других разведенных, кроме оговоренных (Станица Луганская, Золотое и Петровское), не будет.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что Золотое после отвода патрулируют ветераны АТО, которые теперь служат в полиции и Нацгвардии.