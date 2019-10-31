50% всех твитов о вакцинации исходило от российских троллей и ботов, - Супрун пояснила, откуда взялись мифы о вреде иммунизации

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме по безопасности сказала экс-министр охраны здоровья Ульяна Супрун.

"Между 2014 и 2017 годами 50% всех твитов о вакцинации исходило от российских троллей и ботов. Это создало соответствующую атмосферу и популяризировало вопрос: нужна ли вакцинация", - сказала Супрун.

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Она напомнила, что охрана здоровья и вопрос вакцинации является частью национальной безопасности.

Напомним, ранее Супрун сообщила, что принятый ВР законопроект №1076 "Об изменениях в закон "О публичных закупках" может лишить украинцев жизненно необходимых лекарств и вакцин.