Новая власть мало говорит об интеграции в НАТО. Должно быть ясно, что Украина хочет ПДЧ, - Елисеев

Об этом он заявил в эфире "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас был избран новый парламент, президент, правительство. Непонятная дискуссия. В риторике очень мало вопросов, касающихся интеграции в НАТО", - отметил Елисеев.

Он отметил, что нужно подтвердить, что Украина хочет получить План действий относительно членства.

"Почему это важно? Потому что даже в штаб-квартире НАТО ... я хотел бы сослаться на заявление заместителя генсека НАТО, такая была Геттемюллер, которая в 18 году сказала, что из всех стран, вступающих в НАТО, только по Украине не понятно хочет она ПДЧ или не хочет ПДЧ. Поэтому для нас это важно. И речь идет не о заявке, а о подтверждении, что мы хотим ПДЧ. что такое ПДЧ? Это то, что когда Украина выполнит соответствующие критерии, мы можем стать членом НАТО. Потому что именно через ПДЧ все последние расширения НАТО происходили, именно с помощью этого инструмента. То есть речь идет о гарантии", - добавил Елисеев.

Он также обратил внимание на то, что важны и обязательства НАТО принять Украину в Альянс.

"И второе, что важно, - это обязательство со стороны НАТО нас принять в НАТО. Потому что сейчас обязательства на нашей стороне. А мы бы хотели, чтобы и НАТО тоже имело определенные обязательства. И это не технический вопрос, это вопрос политики, большой политики. И вы знаете, как чувствительно к этому вопросу ПДЧ относятся некоторые партнеры, особенно скептически настроенные страны или страны, которые боятся Путина, Российской Федерации. Поэтому я не согласен с тем, что это вопрос технический. это вопрос абсолютно политический. И для нас нужно, чтобы мы внутри консенсусно подтвердили: да, мы хотим ПДЧ.

Но, к сожалению, когда происходит такая дискуссия, одни говорят, что нам надо ПДЧ, а другие говорят, что даже не надо ничего делать - ни заявки, ничего. То, конечно, подыгрываем позиции Москвы и подыгрываем позиции скептиков. Посмотрите, сейчас Венгрия говорит: мы будем дальше блокировать, и в Украине не понятно, что происходит - хотят они ПДЧ или не хотят. Пока нет консенсуса... На мой взгляд, сейчас очень позитивная ситуация", - рассказал Елисеев.

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Он также отметил, что общество большинством поддерживает членство Украины в НАТО.