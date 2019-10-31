Как только будут достигнуты договоренности, мы готовы открыть КПВВ "Золотое", - глава Луганской ОГА Гайдай

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечу, что инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Жалоб нет. Военные выполняют команду Верховного Главнокомандующего", - приводит слова Гайдая пресс-служба Луганской ОГА.

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По его словам, в дальнейшем в Золотом запланирован ремонт помещения фельдшерско-акушерского пункта и открытие аптечного пункта, а также, что КПВВ готово к открытию.

"Контрольный пункт въезда-выезда в Золотом готов к открытию. В Луганской области это будет первое автомобильное сообщение с временно оккупированной территорией. Как только будут достигнуты соответствующие договоренности, мы его откроем", - отметил Гайдай.

Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский дал поручение рассчитать стоимость ремонта автомобильной дороги между Северодонецком и Золотым.

Кроме того, Гайдай выразил надежду, что если не помешает погода, то мост через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская" можно будет открыть немного раньше запланированных сроков.

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В свою очередь замруководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон подчеркнул, что почти все визиты организации сейчас связаны с процессом разведения сил и средств у города Золотое.