Благодаря помощи НАТО Украине удалось укрепить защиту от гибридных угроз и кибератак, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Киеве.

"Это позволило добиться осязаемых результатов. Оказывается помощь раненым, удалось укрепить защиту от гибридных угроз и кибератак", - сказал он .

Кроме того, по словам генсека, "советники НАТО ежедневно оказывают помощь в процессе реформ".

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Он напомнил, что через трастовые фонды удалось направить около 40 млн евро на оказание поддержки Украины в военной сфере.

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Трастовые фонды НАТО - это специфический механизм помощи странам вне блока, который добровольно финансируют отдельные члены альянса и их союзники.

Большая часть этих фондов была запущена в сентябре 2014 года после Уэльского саммита НАТО как ответ на агрессивные действия России против Украины.