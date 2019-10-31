Крупнейшая европейская лотерея "ЕвроМиллионы" разыгрывает €80 миллионов

Вечером в пятницу общеевропейская лотерея EuroMillions (ЕвроМиллионы) проводит розыгрыш 80 миллионов евро, это крупнейший джекпот из разыгрываемых в Европе на этой неделе.

Если вы уверены, что выиграть такой гигантский лотерейный приз Европы, находясь в Украине, невозможно, попробуйте сервис TheLotter, благодаря которому вы можете приобрести официальные лотерейные билеты, как если бы вы лично находились в Европе!

Для участия в супер-тираже необходимо заполнить билет на сайте лотерейного сервиса TheLotter.com.

Как украинцы могут участвовать в тираже ЕвроМиллионов?

Граждане Украины могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов наравне с резидентами стран-участниц. Чтобы стать участником супер-розыгрыша, необходимо выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).

Шаг 1: Создайте аккаунт на сайте Thelotter.com

Шаг 2: Выберите участие в супер-тираже ЕвроМиллионов и отметьте пять номеров от 1 до 50, а также две "Лаки Стар" от 1 до 12.

Шаг 3: Получите скан фактического билета, приобретенного от вашего имени в ваш личный аккаунт на сайте и ждите результатов тиража. В случае выигрыша, TheLotter.com незамедлительно уведомит вас об этом!

Люди выигрывают в лотереи Европы и США, не покидая родных стен

Со дня основания в 2002 году сервис TheLotter помог людям со всего мира выиграть призы на сумму свыше $70 миллионов в общей сложности.

"Мне правда нужны были деньги!"

Несмотря на пенсионный возраст. Аура продолжала работать, чтобы помогать детям. "Я пенсионерка, и я бы хотела перестать работать, но все равно продолжала ходить на работу, потому что у меня есть мои дети, но я так хочу отдохнуть, правда!"

Аура Д. из Панамы выиграла джекпот $30 миллионов, приняв участие во Флорида - Лото на сайте theLotter.com.

В соответствии с правилами европейской лотереи, билеты приобретаются сотрудниками локального офиса на территории Испании и хранятся в специализированных сейфах до востребования.

Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот знаменитой межнациональной европейской лотереи, приобретайте билеты ЕвроМиллионов уже сегодня.

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