Спецрежим "Желтый": штаб ОС разъяснил порядок пересечения блокпостов представителями отечественных и зарубежных СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, как отметили в ведомстве, работа СМИ в районе проведения операции никоим образом не прекращается.

Сотрудники региональных СМИ Донецкой и Луганской пересекают блокпосты, а также свободно перемещаются в пределах этих областей на основании журналистских удостоверений (при наличии паспорта с регистрацией). Наличие пресс-карточек для этого не требуется, за исключением работы упомянутых СМИ в районах выполнения боевых задач силами ООС. В этих случаях журналист должен иметь пресс-карту установленного образца (с указанием ФИО, номера карты и срока действия).

Пересечение блокпостов представителями других (общенациональных и иностранных СМИ) осуществляется по предъявлению пресс-карты ООС установленного образца (ФИО, номер пресс-карты, срок действия), а также документов, подтверждающих личность. Для водителей транспортных средств, осуществляющих перевозки журналистов наличие пресс-карты не обязательно. Основанием для пропуска таких лиц является паспорт гражданина Украины.

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В случае, если у журналиста пока нет пресс-карты, но он следует автотранспортом в пресс-центр Штаба операции в г. Краматорск (Центр гражданско-военного сотрудничества) с соответствующей съемочной (технической) аппаратурой для аккредитации и получения пресс-карты, контактное лицо в пресс-центре подтвердит информацию об аккредитации журналиста. С целью оперативного урегулирования подобных ситуаций, и недопущения задержания на блокпосту таких работников СМИ, соответствующие службы, осуществляющие контроль пересечения блокпостов проинформированы в установленном порядке.

"Во всех остальных случаях, а также в случае возникновения внештатных ситуаций и проблем с пересечением блокпостов, просим журналистов оперативно связываться с представителями пресс-центре штаба операции.

Контактный телефон пресс-центре ОКП ОС для аккредитации (г.. Краматорск) (круглосуточно): 3 (8098) 671-30-40.

Контактный телефон пресс-центре ОКП ОС (круглосуточно): 3 (8068) 187-93-57", - говорится в сообщении.