Украина должна внедрить рекомендации Венецианской комиссии относительно прав нацменьшинств, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Как вы знаете, я постоянно говорю о важности прав меньшинств. Все союзники согласились, что Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что вопрос меньшинств постоянно беспокоит Венгрию - члена НАТО.

Генсек добавил, что от Украины зависит внедрение рекомендаций Венецианской комиссии, а также отметил, что услышал от украинской стороны о внедрении 6 из 7 рекомендаций.

Напомним, ранее сообщалось, что Венецианская комиссия прибыла в Украину для оценки закона о языке.

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