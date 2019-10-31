Украина должна внедрить рекомендации Венецианской комиссии относительно прав нацменьшинств, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Киеве.
"Как вы знаете, я постоянно говорю о важности прав меньшинств. Все союзники согласились, что Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии", - заявил Столтенберг.
Он отметил, что вопрос меньшинств постоянно беспокоит Венгрию - члена НАТО.
Генсек добавил, что от Украины зависит внедрение рекомендаций Венецианской комиссии, а также отметил, что услышал от украинской стороны о внедрении 6 из 7 рекомендаций.
Напомним, ранее сообщалось, что Венецианская комиссия прибыла в Украину для оценки закона о языке.