Секс-скандал в Раде: женщины-депутаты инициируют отставку Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вчера мы были свидетелями ситуации непрофессионального и позорного поведения мужчины, который возглавляет комитет по иностранным делам. Возмущение вызывает не поведение этого мужчины, а чреда вранья, которая посыпалась и оправдания такого поведения. Я считаю, что руководитель комитета по иностранным делам должен олицетворять дипломатию и представлять нас на международной арене", - сказала Славицкая во время выступления с трибуны Верховной Рады в четверг.

По ее словами, в комитете по иностранным делам есть много достойных женщин, готовых занять должность председателя. Также она заявила, что они с коллегами будут инициировать вопрос отзыва Яременко, поскольку они не видят никакой реакции от фракции "Слуга народа".

Слова Славицкой также поддержала ее коллега из фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Мы хотим поддержать выступления предыдущих коллег, что "слуги" в первую очередь должны думать о международной репутации Украины, а не когда глава профильного комитета подыгрывает определённым самим наихудшим мифам об Украине о том, что здесь за сто долларов можно купить женщину. Это полный позор и нам также кажется, что глава комитета должен подать в отставку", - сказала в своем выступлении Геращенко.

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Поддержала инициативу также народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяна Плачкова.

"Нам звонят наши иностранные коллеги и партнеры и они возмущены. Я считаю, что в фракции "Слуга народа" есть очень много достойных женщин, которые могут возглавить этот комитет, в это не должно быть никакой проблемы", - заявила Плачкова.

Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.