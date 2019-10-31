Я это расцениваю как политическое шоу, - Дубневич об уголовных производствах против него

Об этом Дубневич сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мне инкриминируют 191 статью - это убытки, хотя в документах, которые подало НАБУ, экспертное заключение говорит, что нет убытков, а есть уменьшение активов "Укрзализныци". А убытками это может быть признано только тогда, когда будет решение суда. Следователи НАБУ не имели времени на протяжении более 3,5 лет подать в суд и чтобы подтвердить, это убытки или нет. Меня за этот период ни разу не вызвали, как свидетеля, хотя могли вызвать, чтобы я предоставил свои показания. Я это расцениваю как политическое шоу, очень интересно всем представителям власти и НАБУ во главе с Сытником, чтобы показать, как они борются с коррупционерами", - отметил нардеп.

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Дубневич рассказал, что заседание по избранию ему меры пресечения состоится уже завтра в Антикоррупционном суде.

Ранее Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и дала согласие на его задержание и арест.

Напомним, стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".