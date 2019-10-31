Глава регламентного комитета ВР Кальченко: "Когда говорят - скандал, представитель Зеленского в ЦИК добился отмены запрета Добронравову! - я должен возразить. Ребята, цель-то была другая"

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, адвокаты "Киноквартала" были вынуждены оспаривать запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова, поскольку без снятия этого запрета полождительное решение в вопросе о прокатных свидетельствах сериала "Сваты" было бы нереальным.

"Если бы мы оспаривали только решение Госкино (об отмене свидетельств. - Ред.), тогда суд спокойно нам бы отказал - и сказал, что решение Госкино принято на основании всех предыдущих решений (запрет на въезд Добронравову и включение его в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности. - Ред.) и действий Министерства кильтуры и Службы безопасности, которые не оспариваются вами. А если вы их не оспариваете, то Госкино не имело другого варианта как отменить прокатные свидетельства. Практика такая есть. Поэтому мы говорили в суде, что не видим другого выхода, исходя из практики, сложившейся, как оспаривать это все. Мы говорили, что да, безусловно, и решение СБУ о запрете въезда Добронравову и обращения СБУ к Минкульту с просьбой включить Добронравова в перечень лиц, которые представляют угрозу Национальной безопасности, - они не касаются "Киноквартала". Но не оспаривать их мы не можем, потому что мы имеем тогда заведомо проигрышное дело", - пояснил Кальченко.

"Когда говорят - скандал, представитель Зеленского в ЦИК добился отмены запрета Добронравову! - я должен возразить. Ребята, цель-то была другая", - подытожил глава регламентного комитета ВР.

Полный текст интервью с Сергеем Кальченко читайте здесь.

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Напомним, в ноябре 2017 года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Ему также был запрещен въезд в страну. После этого художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал запрет на въезд Добронравову, а Студия намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах. Из-за Добронравова Госагентство по вопросам кино также запретило показ сериала "Сваты".

Отметим, что после того как Добронравову был запрещен въезд в страну, он и еще один запрещенный российский актер Иван Охлобыстин показали на своих страницах в соцсетях снимки со скульптурой "Крымнаш", сделанные во время фестиваля "Ледовая Москва".

27 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериала "Сваты". Телеканал "1+1" с 1 июля возобновил показ сериала Сваты.

Украинский телевизионный сериал "Сваты" является проектом студии "Квартал 95", котрый вышел на екраны в 2008 году. Последний, шестой сезон сериала вышел на телеэкраны в 2012 году. Авторы истории сразу же приступили к съемкам новой порции серий, однако оккупация Крыма и агрессия России на востоку Украины, помешали их планам.