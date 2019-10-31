Закон о разведке точно будет до Нового года, с законом о СБУ сложнее, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента в четверг.

"Закон о разведке точно будет до Нового года", - сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что профильный комитет уже заканчивает работу над этим законом.

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Арахамия напомнил, что законопроект о разведке есть в "дорожной карте" гармонизации украинского законодательства с законодательством ЕС и НАТО, как и новый закон о СБУ.

Отвечая на вопрос, когда Рада примет закон о СБУ, глава фракции выразил надежду, что до Нового года.

"Я буду считать победой, если мы это сделаем до Нового года, но это будет трудно".

Напомним, ранее глава СБУ Иван Баканов на встрече с послами G7 и руководством представительства НАТО и КМЕС презентовал концепцию реформирования СБУ.

Позже, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что коллеги из НАТО уже получили и изучают проект закона о реформе СБУ.