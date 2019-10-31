Положительное голосование за задержание и арест Дубневича стало возможным благодаря позиции нашей фракции, - " Голос"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Голоса".

"Именно благодаря позиции партии "Голос" и голосам депутатов фракции весь пакет постановлений получил достаточное количество голосов парламента "за"", - говорится в заявлении.

Сегодня Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича – 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

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Напомним, суд по избранию меры пресечения Ярославу Дубневичу состоится завтра, 1 ноября.