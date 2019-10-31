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31.10.19 14:54

Прокуратура сообщила о подозрении 20-летней женщине, выбросившей новорожденную дочь с седьмого этажа в Белой Церкви

На Киевщине сообщено о подозрении 20-летней женщине, которая из окна седьмого этажа дома выбросила новорожденного ребенка.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Под процессуальным руководством Белоцерковской местной прокуратуры 20-летней женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 УК Украины, то есть в умышленном убийстве матерью новорожденного ребенка.

"​​28 октября текущего года в своей квартире, почувствовав, что у нее начинаются роды, вместо обращения к медикам женщина решила скрыть этот факт от своих родных. Зайдя в ванную, без соответствующей помощи родила там живу, жизнеспособную, доношенного девочку. После этого вынесла ребенка на балкон и выбросила ее из окна седьмого этажа. В результате полученных травм ребенок умер", - сказано в сообщении.

На следующий день злоумышленница была задержана работниками милиции.

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В настоящее время досудебное расследование продолжается. Вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения будет решаться после завершения ее лечения в медицинском учреждении.

За совершенное преступление женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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