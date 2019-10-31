СБУ и ГБР проводят обыск на Николаевской таможне по делу о контрабанде минудобрений

Об этом говорится в сообщении Николаевской таможни ГФС, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство Николаевской таможни ГФС приветствует следственные действия Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, которые происходят на территории таможни и связаны с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений", - сообщил начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль.

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"Мною лично была представлена ​​информация в ГБР о возможных неправомерных действиях тогдашнего руководства таможни. В частности, речь идет о том, что через таможню были пропущены 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн", - сообщил Роман Криль.

По его словам, сейчас правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением".

"Рассчитываю, что профессиональные действия СБУ и ГБР помогут разоблачить правонарушителей и должным образом их наказать. Это будет демонстрировать прогресс на пути к очищению таможенной службы от шлейфа коррупции и от лиц, являющихся носителями коррупционной культуры", - убежден Роман Криль.