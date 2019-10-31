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31.10.19 15:15

Нынешнее руководство ГПУ закрыло дело против детектива НАБУ, подозреваемого в блокировании расследования коррупции в "Укроборонпроме", - Сарган

Пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что нынешнее руководство Генеральной прокуратуры Украины закрыло уголовное дело против детектива НАБУ, которого подозревают в блокировании расследования коррупции в "Укроборонпроме".

укроборонпром

Об этом она сообщила на своей странице сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В июне 2019 на совместном брифинге руководителей ГПУ, ГБР и САП было сообщено об объявлении следователями ГБР подозрения детективу Национального антикоррупционного бюро Украины в деле ненадлежащего расследования хищений в "Укроборонпроме" ... Но как-то странно получилось, что перед ознакомлением фигуранта с материалами дела (ст. 290 УПК Украины) Генеральной прокуратурой Украины дело было ... закрыто. Закрыто уже при новом руководстве, после увольнения заместителя Генпрокурора, который курировал это производство", - говорится в сообщении.

"Теперь хочется услышать журналистов и "борцов" с коррупцией по такому решению о закрытии дела, которое уже должен был рассматривать суд", - отметила Сарган.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Кроме того, в расследовании фигурировали отдельные сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

23 апреля НАБУ завершило внутреннее расследование в отношении своих сотрудников, которые фигурировали в переписке из расследования журналистов Bihus.info. Материалы внутреннего расследования передали Дисциплинарной комиссии.

6 июня генеральный прокурор Юрий Луценко, первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко и руководитель САП Назар Холодницкий сообщили о результатах расследования уголовных производств по фактам хищения средств Государственного концерна "Укроборонпром", а также совершения уголовного преступления с целью сокрытия преступления работником НАБУ, который расследовал указанные злоупотребления.

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Нынешнее руководство ГПУ закрыло дело против детектива НАБУ, подозреваемого в блокировании расследования коррупции в Укроборонпроме, - Сарган 01

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