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31.10.19 15:39

Марионетки Кремля советуют Зеленскому не мечтать о возвращении Крыма, а думать о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию

Марионетка Кремля, так называемый "председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии" Юрий Гемпель посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому задуматься над "реинтеграцией Украины в Российскую Федерацию".

Марионетки Кремля советуют Зеленскому не мечтать о возвращении Крыма, а думать о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию

Тратить время на попытки "реинтеграции" Крыма в состав Украины бессмысленно, заявил марионетка Кремля Гемпель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

"Не стоит тратить понапрасну время, которого и так не хватает. Те, кто говорит о реинтеграции Крыма, не думают о реальном положении вещей. Крым вот уже более пяти лет находится в составе Российской Федерации, и никто не собирается обсуждать какие-то реинтеграции и принимать в этом участие. Господину Зеленскому нужно говорить, скорее всего, о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию. Это было бы разумно", - сказал марионетка Кремля Гемпель.

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"Политики, оторванные от реальности, до сих пор продолжают находиться у власти", - добавил он.

Накануне Владимир Зеленский рассказал подробности его стратегии по деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса.

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