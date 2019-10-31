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31.10.19 15:40

Вице-спикер времен Януковича Калетник уже в Украине, - Горбатюк

Сергей Горбатюк, которого уволили с должности начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры, утверждает, что фигурант дела о законах "16 января", экс-вице-спикер Игорь Калетник уже вернулся в Украину.

Вице-спикер времен Януковича Калетник уже в Украине, - Горбатюк

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

В частности, как отмечает Горбатюк, это стало возможным после того, как экс-заместитель генпрокурора Луценко Сергей Кизь закрыл дело против Калетника.

По его словам, действие постановления Кизя о закрытии дела планировал отменить новый генпрокурор Руслан Рябошапка, но пока так и не сделал этого.

"(Калетник. - Ред.) уже в Украине. Сфотографировался возле Верховной Рады. Постановление о закрытии дела незаконно, его нужно отменить, что и было решено в сентябре, после первых, еще конструктивных совещаний с Рябошапкой. И до сегодняшнего дня решение не принято", - сказал Горбатюк.

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Полный текст интервью с Сергеем Горбатюком читайте здесь.

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