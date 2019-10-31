Отопительный сезон в некоторых населенных пунктах Днепропетровщины под угрозой, - "Нафтогаз"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Указанные предприятия обратились в Нафтогаз для заключения договоров поставки природного газа. Вместе с этим они используют котельные, которые ранее эксплуатировались другими субъектами хозяйственной деятельности, которые накопили значительные долги перед Нафтогазом за ранее использованный газ", - говорится в сообщении.

Согласно требованиям ст.22 закона Украины "О теплоснабжении", эти предприятия обязаны были для заключения договора перевести на себя долги предшественников. Однако теплопроизводители категорически отказываются выполнять требования законодательства.

Отмечается, что "Нафтогаз" неоднократно уведомлял жителей указанных населенных пунктов, Днепропетровскую областную государственную администрацию, Днепропетровский областной совет (которой и принадлежат упомянутые производители тепла), а также Кабинет Министров Украины и Министерство развития общин и территорий Украины о возможном срыве отопительного сезона.

"Нафтогаз" неоднократно наблюдал ситуацию, когда производители тепла накапливают задолженность, а через год эти "долговые ямы" исчезают вместе с деньгами, передав котельные другому, только что созданному предприятию. При этом большинство таких предприятий действуют под контролем представителей местных властей", - заявил первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз" Сергей Перелома.

"Нафтогаз" требует от местных органов власти Днепропетровской области контролировать соблюдение законодательства коммунальными предприятиями и в случае необходимости оказать им необходимую финансовую помощь, чтобы отопительный сезон в указанных населенных пунктах начался вовремя.

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