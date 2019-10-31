Новое руководство ГПУ считает, что преступная организация Януковича - выдумка, - Горбатюк

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Сергей Горбатюк, которого недавно уволили с должности начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры.

"Уже с первых дней, нам якобы полушутя, но говорили: ну ребята, какая тут преступная организация? Да, дела Майдана мы будем расследовать, а эти вы должны пораздавать", - рассказал он.

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Горбатюк уточнил, что речь идет о коррупции в окружении беглого президента и так называемой "семье".

"То есть мы собрали доказательства. Соответственно определенные люди понимают, что есть угроза и хотят, как говорится, "порешать". Поэтому майдановские дела по расстрелам и гибели людей просто боятся трогать или, может, совесть не позволяет. А в делах экономических - совесть не мучает. От тех руководителей, которые были, мы отбились (не во всех делах, но во многих). Появились новые и говорят: да нет, вы не должны все это расследовать. Никакой преступной организации нет, все эти дела должны быть розданы. Говорю: подождите, это не моя прихоть. Имеется сообщение о подозрении, в котором написано, что подозревается в создании этой организации, узурпации власти, Конституционный суд привлекли. Получил президент большие полномочия. Расставил своих людей. Подозреваются в совершении сотен (если не тысяч) преступлений, хищении государственного имущества. А после противодействовали протестным акциям для сохранения власти и дальнейшей неприкосновенности состояния

А здесь без изучения производств, без анализа доказательств - меняйте, закрывайте, раздавайте. Это очень "прекрасно" и знаково", - отметил экс-начальник управления спецрасследований ГПУ.

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