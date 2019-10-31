Стратегический совет Движения сопротивления капитуляции на днях представит доктрину дорожной карты мирного урегулирования на Донбассе, - член движения Басараб

Об этом на Львовском форуме сказал член движения сопротивления капитуляции Михаил Басараб, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

В состав Стратегического совета Движения сопротивления капитуляции входят в частности профессор Василенко, Владимир Огрызко, Даниил Лубкивский, Сергей Квит, Роман Безсмертный.

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По словам Басараба, нынешние действия Зеленского по Донбассу повторяют ошибки прежней власти: "В минских соглашениях все подаётся так, будто на Донбассе внутренний конфликт. А главная цель власти должна быть в разъяснении местному населению, что конфликта между украинцами не было".

Басараба подчеркнул, что любые действия по реинтеграции Донбасса должны осуществляться только после возобновления суверенитета Украины над границей и нынче не подконтрольной территорией.

Сегодня же совершаются действия, направленные на потерю суверенитета.

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"Россия ставила на Зеленского, потому что хотела хаоса. Сегодня Зеленский двигается в этом направлении. Он начал внедрение формулы Штайнмайера. Он может внедрить грабительский вариант закона по рынку земли".