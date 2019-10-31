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31.10.19 16:50

Филатов о Госбюджете-2020: Днепр рискует потерять 1,5 млрд грн

Принятый в первом чтении проект Государственного бюджета на 2020 год забирает у местного самоуправления в целом 160 млрд грн. В то же время Днепр рискует потерять 1,5 миллиарда собственных средств. Это - деньги, которые город мог бы инвестировать в ремонты дорог, школ, обновление электротранспорта и другие муниципальные инициативы.

Филатов о Госбюджете-2020: Днепр рискует потерять 1,5 млрд грн

Об этом в своем интервью изданию "ZN.ua". сказал мэр Днепра Борис Филатов.

"Если нам сейчас обрежут финансирование, то даже знаю, что я буду делать. Разве что высаживать цветы. Если сбудется пессимистический прогноз, у Днепра - минус полтора миллиарда. Мы (с Ассоциацией городов Украины, - ред.) Действуем согласованно. Собираемся продолжать встречаться с правительством и профильным министром, работаем с депутатами. Последние, надо сказать, подают поправки в пользу местного самоуправления. В том числе и депутаты от правящей партии. Однако их голос как-то плохо слышат", - сказал он.

Мэр Днепра также отметил, что обсуждение с членами правительства и депутатским корпусом местами напоминает движение по кругу.

Полную версию интервью читайте здесь.

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