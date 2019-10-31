С приходом Зеленского ситуация изменилась, разведение сил - это движение в правильном направлении, - Лавров

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС" об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В Станице Луганской разведение пусть не сразу и непросто, но состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины, но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов", - сказал Лавров.

Он также напомнил, что договоренность о разведении сил и средств на трех пилотных участках - Станице Луганской, Петровском и Золотом была достигнута более трех лет назад на саммите "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) в Берлине.

По его словам, все это время в России создавалось впечатление, что пятый президент Украины Петр Порошенко "хочет не разводить силы и средства, а "разводить" мировое сообщество, говоря современным русским языком, и всячески выдумывал искусственные причины, которые отодвигали даже начало самых первых шагов по разведению сил и средств".

Лавров указал, что с приходом к власти в Украине Зеленского ситуация действительно изменилась. А достижение договоренности в контактной группе начать разведение сил и средств в Петровском 4 ноября говорит о движении в правильном направлении.

"Мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и, конечно же, прекратить нарушения режима прекращения огня", - сказал он.

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