Рада создала ВСК по взрывам на складах боеприпасов

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За проголосовали 339 народных депутатов.

ВСК будет расследовать пожары на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея, (Харьковская обл.), г. Сватово, (Луганская обл.), г. Кривой Рог ( Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы.

Создание ВСК инициировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Напомним, в марте 2014 года произошел пожар на танковом складе в Кривом Роге Днепропетровской области.

29 октября 2015 года произошел пожар на складе боеприпасов в Сватово Луганской области, в результате чрезвычайного события погибли четыре человека

Ночью 23 марта 2017 года на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

26 сентября 2017 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области были введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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