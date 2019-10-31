Экс-глава правления ГПЗКУ, разыскивавшийся с 2017 года по подозрению в нанесении $60 млн убытков, задержан в Вильнюсе, - НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением"), ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, по ряду субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более $60 млн.

Расследовать приведенные факты детективы НАБУ начали в июле 2016 года.

Два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тыс. Долл. США. Дела в отношении еще двух человек - советника председателя правления ОАО "ГПЗКУ" и представителя международного зернотрейдера - направлены в суд. Еще один человек объявлен в розыск.

Напомним, 24 января 2017 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали одного из бывших руководителей ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба ГПЗКУ на сумму свыше 60 млн долл. США.

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