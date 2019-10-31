В оккупированном Крыму "суд" продлил арест проукраинского активиста Приходько

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии, таким образом Олег Приходько останется под стражей в СИЗО до 10 декабря.

Российская ФСБ обвинила Приходько в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Подконтрольный России Киевский районный суд Крыма арестовал его на два месяца. Приходько будет находиться в СИЗО до 10 декабря.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) за ареста Приходько в Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестованного в оккупированном Крыму украинского активиста Приходько обвиняют в подготовке взрыва администрации Сак

Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.