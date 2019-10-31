Спецподразделением налоговой милиции предотвращено 1366 попыток незаконного перемещения товаров через линию разграничения, - первый заместитель главы ГФС Сергей Белан

Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Белан на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

"Сегодня с востока страны вернулись 113 работников налоговой милиции пятнадцатой ротации, которые в течение четырех месяцев успешно выполняли задачи по защите экономических интересов государства в районах проведения операции Объединенных сил. Накануне, в составе шестнадцатой ротации, 108 сотрудников налоговой милиции отправились в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, где заменили своих коллег, - написал Сергей Белан. - Гибридная война, давно охватившая восток нашей страны, крайне негативно отразилась на всех аспектах национальной безопасности. А одна из ее главных составляющих - экономические интересы Украины – испытывает при этом едва ли не самые большие риски, и наша задача их минимизировать".

Он напомнил, что первая операция спецподразделения была еще в феврале 2015 года. Тогда задержали более 40 фур, которые пытались незаконно переместить груз через линию разграничения. По состоянию на сегодня - почти за пять лет - выявлено 6509 фактов нарушения порядка перемещения товаров и осуществления хозяйственной деятельности.

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Среди достижений последней ротации – перекрыт канал контрабандного перемещения товаров на временно оккупированные территории через незаконную переправу через р. Сиверский Донец, обнаружены и изъяты 50 тыс. тонн угля стоимостью 25 млн. грн., завезенного из России по поддельным документам в Луганскую область, прекращена деятельность подпольного цеха по производству бумажных изделий с незаконным использованием одной из торговых марок Украины в Донецкой области и другие.

Предупреждено 18 попыток перемещения через линию разграничения крупных партий наличности в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 12 млн. гривен.

"Кроме этого, с участием офицеров налоговой милиции при осуществлении контрольно-разрешительных процедур в этом году выявлено 70 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, 43 факта перемещения наркотических веществ, 13 фактов перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 16 попыток вывоза транспортных средств на иностранной регистрации, 189 документов неустановленного образца и с признаками подделки", - отметил первый замглавы ГФС.

По словам Сергея Белана, находится немало тех, кто пытается дать правоохранителям взятку, чтобы провезти незаконный груз беспрепятственно. Но такие попытки сразу же пресекаются самими же работниками налоговой милиции. В текущем году в органы Национальной полиции направлены материалы в отношении 192 человек, которые предлагали неправомерную выгоду за беспрепятственное перемещение товаров через линию разграничения. По 18 фактам предложений начаты уголовные производства по ст. 369 УК Украины. По результатам судебного рассмотрения 13 человек признаны виновными и наложены штрафы на общую сумму 111 тыс. гривен.



