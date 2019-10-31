С начала суток - 8 обстрелов, ранен один военнослужащий, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
- вблизи Новогригорьевки и Невельского - из станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Водяного, что на Приазовье и Новоселовки Второй - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты объявили о проведении на Донбассе совместных учений незаконных вооруженных формирований и сил РФ, - ГУР
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Светлодарска - из автоматических гранатометов;
- дважды неподалеку от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;
- возле Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
"Продолжаются третьи сутки процесса разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В рамках этих мероприятий 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции", - добавили в штабе ООС.
Также на Цензор.НЕТ: Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября