С начала суток - 8 обстрелов, ранен один военнослужащий, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

- вблизи Новогригорьевки и Невельского - из станковых противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Водяного, что на Приазовье и Новоселовки Второй - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Светлодарска - из автоматических гранатометов;

- дважды неподалеку от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

- возле Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"Продолжаются третьи сутки процесса разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В рамках этих мероприятий 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции", - добавили в штабе ООС.

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