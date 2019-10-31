Из незаконного оборота в Черкасской области изъято топлива стоимостью почти 3,9 млн грн, - ГФС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В ходе проведения операции "Акциз - 2019" в одном из городов области был установлен ряд АЗС, через которые осуществлялось хранение и реализация горюче-смазочных материалов без наличия соответствующих разрешительных документов на данный вид предпринимательской деятельности.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение почти 54 тонны дизельного топлива, более 36 тонн бензина марки А-95, более 4,6 тонны бензина марки А-95 Евро, 35,1 тонны бензина марки А-92 и 1 тонну сжиженного газа. Общая стоимость изъятого топлива составляет почти 3,9 млн. грн.

В отношении правонарушителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 164 КУоАП.



