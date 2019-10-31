Польская автокефальная православная церковь на соборе епископов не признала ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, обб этом говорится в коммюнике ПАПЦ, обнародованном после проведения Собора архиепископов церкви 29 октября в Варшаве.

"Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине, которая будет опираться на догматически-канонические нормы всей Церкви, а не на группу отщепенцев-раскольников. Отступники от науки святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм, поскольку это нарушает евхаристическое единство православия",- говорится в заявлении ПАПЦ.

Как подчеркивается, таким образом Собор ПАПЦ не изменил свою позицию относительно независимости ПЦУ, что содержится в решениях соборов польской церкви от 9 мая 2018 года, 25 июня 2018 года 2 апреля 2019 года.

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