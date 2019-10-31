В деятельности Байденов в Украине "нечего было расследовать", - Пайфер

Об этом сказал посол США в Украине в 1998-2000 годах Стивен Пайфер, во время встречи, организованной фондом "Открытая политика", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Вы читали показания дипломатов Уильяма Тейлора, Джорджа Кента, и, очевидно, что давление на Украину было, - сказал он, - чтобы заставить провести расследование деятельности Байденов. Но там нечего было расследовать".

"Насколько помню события 2015-2016 годов, отстранения Виктора Шокина (от должности генерального прокурора) хотело американское правительство, не только вице-президент Джо Байден, хотел Европейский Союз, хотел весь УАнет, - сказал дипломат. - И это не имеет ничего общего с расследованием сына Байдена, потому что не было никакого расследования в отношении сына... Было расследование Burisma (компании, в которой работал сын Байдена Хантер - ред.), но это другой вопрос".

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По словам Пайфера, "это объясняют время от времени, однако президент Трамп хотел расследования и давил на Украину, предлагая обмен (quid pro quo)".

"Говорил, если вы хотите получить дату встречи в Овальном кабинете с президентом США, то должны выйти и заявить, что начинаете расследование в отношении Байденов и Burisma", - напомнил Пайфер.

И как показали показания в Конгрессе, сказал экс-посол, в августе была задержка с предоставлением военной помощи Украине, хотя ее утвердил Конгресс. "Это понял посол Уильям Тейлор, который давал показания в Конгрессе", - добавил он.

По мнению дипломата, "это была вопиющая политическая игра, и ничего общего с интересами Соединенных Штатов".

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