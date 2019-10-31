Прокуратура будет требовать для Дубневича залога в 93 млн гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу САП в Facebook.

"В 13:00 1 ноября 2019 года в Высшем антикоррупционном суде состоится рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения народному депутату Украины 9 созыва, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - сказано в сообщении.

"Прокуроры САП настаивают на применении к народному избраннику меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн гривен залога", - добавили в САП.

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Сегодня Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича – 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Напомним, ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

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Накануне Комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента признал законными представления генерального прокурора Руслана Рябошапки относительно снятия неприкосновенности, задержания и ареста Ярослава Дубневича.