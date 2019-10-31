Посольство Израиля в Украине возобновляет работу с 1 ноября

"Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена по решению суда. Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу посольства на постоянной основе", - сообщается в Twitter посольства в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На странице консульства Израиля в Торонто (Канада) в соцсети Twitter сообщается, что восстанавливают работу дипломатические учреждения Израиля по всему миру. "Наше консульство, а также другие израильские миссии по всему миру возобновляют работу. Переговоры между сотрудниками МИД и министерством финансов Израиля будут продолжены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 30 октября дипломатические учреждения Израиля в Украине и по всему миру объявили о приостановке своей работы в ночь на среду из-за трудового спора с министерством финансов Израиля. На странице консульства Израиля в Торонто в Facebook появилось сообщение, что дипмиссия объявляет забастовку.

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