Климкин уверен, что Россия ударит по югу Украины

Об этом Климкин заявил в интервью "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ.

Экс-глава МИД считает, что Кремль попытается расширить зону российской оккупации Донбасса на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

"Если они будут потом раскручивать ситуацию, чтобы "объединить" Донбасс - а они будут, они же паспорта выдают на всем Донбассе, и на нашем тоже. А потом, я абсолютно уверен, будет удар по Югу", - сказал Климкин.

Также на Цензор.НЕТ: "Формула Штайнмайера - это не "зрада" и не победа, это - маразм", - Климкин

По его мнению, при помощи вооруженной агрессии на юге Украины президент РФ Владимир Путин мог бы попытаться решить проблемы своего рейтинга, контроля над Черным морем, создания "квази-Новороссии" и сухопутных коридоров в Приднестровье и аннексированный Крым. Также это позволило бы отсечь Украину от морского пространства.