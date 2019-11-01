Честные и агрессивные СМИ должны призывать государственные институты к ответственности, - Ходжес о противостоянии российской пропаганде

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал 31 октября на Львовском форуме безопасности.

"Прежде всего - это честные и агрессивные СМИ, готовы призвать своих лидеров и государственные институты к ответственности. Второй пункт - честная судебная система, которая работает исключительно на основе верховенства права. Третье: Украина должна увеличить прозрачность и понятность того, как расходуются средства на безопасность. Потому что граждане страны должны знать, что их деньги идут непосредственно на экипировку армии, ее обучение и повышение возможностей выживания воинов. Ведь потеря уверенности граждан в своем правительстве, в своей армии просто сыграет на руку России, старается как можно больше разъединить украинское общество", - сказал он.

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Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" начал 31 октября работу в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.