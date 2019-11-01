Соглашение о 300 млн долларов на ремонт дорог будет подписано уже в этом месяце, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Все вообще начинается с мечты. Меморандум с респектабельными организациями, такими как Всемирный банк, Банк реконструкции и развития - это очень много! Они не подписываются под пустыми словами. Лучшим подтверждением этого является то, что в ноябре мы поедем в Брюссель подписывать соглашение на 300 миллионов долларов", - сказал Гончарук.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук на полях Международного инвестфорума RE: think. Invest in Ukraine и вице-президент ЕБРР Алан Пию подписали Меморандум о программе финансирования региональных дорог. Партнеры из ЕБРР будут кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии. Начать планируют с восстановления местных дорог в Херсонской области.

Читайте также: Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы будем выжигать такие вещи напалмом, - Гончарук