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01.11.19 01:05

Украинцы не будут платить за восстановление неподконтрольной территории, РФ должна выплатить репарации, - Криклий

После деоккупации Донбасса РФ должна выплатить Украине репарации. Именно на эти средства возможно восстановление региона.

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Об этом заявил в эфире телеканала "1+1" министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока мы можем говорить о возобновлении подконтрольной части Донбасского региона. Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о то, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион", - сказал он.

Министр отметил, что без доступа к оккупированной территории сложно говорить о необходимых средствах не возобновление этого региона, так как нужно провести ревизию и аудит.

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