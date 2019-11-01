Один украинский воин ранен, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:

- вблизи Новогригорьевки и Невельского - из станковых противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Каменки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- трижды в районе Водяного, что на Приазовье - из вооружения БМП-1, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

- возле Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На участке разведения в Золотом никаких обстрелов не было, - Зеленский. ВИДЕО

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов:

- неподалеку от Светлодарска - из автоматических гранатометов;

- дважды неподалеку от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

- возле Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Пивденного - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм.

"Вчера, 31 октября, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил, еще один - получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", обстреляли позиции украинских сил возле Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.