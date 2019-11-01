Пристайко анонсировал свободный роуминг для украинцев во время путешествий в ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

По словам главы МИД, постоянно ведется работа по расширению сотрудничества с Евросоюзом, в частности относительно свободного роуминга для украинцев в ​​Европе.

"Мы хотели бы, чтобы к нашему безвизовому режиму, которым действительно почти 3 миллиона украинцев уже воспользовались, почувствовали на себе, каково это, когда ты берешь паспорт, покупаешь билет и уже летишь, добавился еще и свободный роуминг. Это то, чем наслаждаются все европейские страны и, чего украинцам все еще не хватает. Вы сами видите, насколько высокие цены, как только мы пересекаем границу Украины. мы хотели бы, чтобы у украинцев было как свободное пересечение, так и свободные коммуникации", - отметил Пристайко.

Также, как утверждает министр, Украина "вплотную подошла к так называемому промышленному безвизу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Молдова договариваются о бесплатном роуминге, - Пристайко

"Это возможность для наших компаний поставлять товары с более простыми стандартами, для того, чтобы наши товары заходили (в ЕС) более свободно. Мы постоянно работаем над справедливым распределением квот на рынках ЕС, то есть дать нашим производителям, украинским компаниям возможность пробиваться там. Вы знаете, что нам удалось переориентировать нашу экономику и фактически более 60%, по разным оценкам, 62% нашего экспорта идут на пятисотмиллионных рынок ЕС", - добавил он.