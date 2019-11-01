Ионова о секс-переписке Яременко в Раде: Ему бы следовало добровольно сложить мандат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Богдан Яременко покинул зал во время моего выступления. Акцентирую на том, что мы с уважением относимся к личному пространству каждого. Но когда он остается за дверью работы. Переписки сексуального характера (даже если и потом названные спланированной провокацией) - точно не то, чем должен заниматься народный избранник, более того, руководитель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в ВР", - написала Ионова.

Ионова подчеркнула, что человек, который пренебрегает законодательством и относится с неуважением к институту парламента не может представлять Украинский парламент на международной арене: "В соответствии с общепризнанными в мире стандартами этики профессионального дипломата он должен добровольно сложить полномочия председателя Комитета, если не сложить мандат!"

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"Но за последние месяцы все обещания, которые были даны во время выборов пошли в помойку", - резюмировала нардеп.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

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31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывает из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.