Рада направила письмо в Конгресс США по "Азову": Подтверждений озвученных обвинений нет. Призываем к сдержанности и беспристрастности. ДОКУМЕНТ

Попытки назвать Азов "террористической организацией" или "насильственной иностранной группой белых супрематистов" "болью отзывается в сердцах украинских военных и добровольцев, защищающих страну от оккупантов". Так пишут в ответе американским коллегам, поставившим подписи под обращением к Госдепу о признании подразделения "террористическим", 39 нардепов Рады, передает Цензор.НЕТ.

Парламентарии подчеркивают: в условиях войны любая критика военных должна быть аргументированной, а доказательства их причастности к правонарушениям - безоговорочными.

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Они заявили, что в письме конгрессменов и в открытых источниках не нашли подтверждений причастности Азова к терактам в Новой Зеландии, к вербовке американских граждан или к другим преступлениям, о которых пишут госсекретарю США.

Нардепы призвали коллег к сдержанности, беспристрастности, открытости и искренности при рассмотрении сложившейся ситуации, а также посоветовали более скрупулезно исследовать тему.

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В Раде обещают обратиться во все правоохранительные органы Украины с просьбой тщательно расследовать указанные в письме предположения - с последующим обнародованием результатов.

Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.















