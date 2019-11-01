"Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью The Washington Examiner.

"Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать", - сказал Трамп.

Он также отметил, что не собирается сотрудничать с демократами в расследовании в рамках процедуры импичмента.

"Вы создаете ужасный прецедент для других президентов", - заявил Трамп.

По его словам, все это расследование - "жульничество, обман".

"Все знают, что я не сделал ничего плохого. Билл Клинтон делал все неправильно, Ричард Никсон делал все неправильно. Я не буду упоминать Эндрю Джонсона, потому что это было немного раньше моего времени. Но они все сделали неправильные вещи. Я не сделал ничего плохого", - сказал президент США о предыдущих американских лидерах, в отношении которых была инициирована процедура импичмента.

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Он также добавил, что вопрос выделения военной помощи Украине рассматривался долгое время из-за ситуации с коррупцией в стране.

"Мы даем им деньги, мы даем им оружие. Мы обязаны смотреть на коррупцию", - заявил Трамп.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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23 октября временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа, среди прочего, заявил, что США должны перестать относиться к Украине как к объекту и начать воспринимать ее в качестве независимого игрока, который стремится к западным ценностям и отрыву от агрессивной России.

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