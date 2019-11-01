В течение двух лет уволены 1 157 судей, - глава ВСП Овсиенко

Об этом сказал председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"С 2017 по 2019 год по состоянию на 28 октября, в частности, были уволены 1 157 судей", - рассказал Овсиенко.

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По его словам, на общих основаниях, а именно - в связи с не возможностью выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию или в отставку было уволено за указанный период 836 судей.

Кроме того, в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка за два года были уволены 268 судей за нарушение судебных требований относительно несовместимости - 18 судей.

В то же время за указанный период уволены 35 судей, которые не подтвердили способность осуществлять правосудие по результатам квалификационного оценивания.

"Поэтому эта цифра является довольно значительной, она показывает, насколько существенным и стремительным является отток кадров из судейской среды и судебной системы", - добавил Овсиенко.