"Желтый" режим на Донбассе объявили для мгновенной реакции на опасности, - представитель ВСУ Попов

Об этом Громадському рассказал Вячеслав Попов, начальник отдела Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "желтый" режим дает военным возможность "мгновенно реагировать на правонарушения".

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"Потому что по закону Украины, если не введен этот режим, нужно пройти ряд процедур, например, для того, чтобы задержать лицо, которое не имеет при себе документов. Во время этого состояния наши военные, наши органы контролируют ситуацию: например, если они видят, что увеличилось количество мужчин от 25 до 40 лет, которые "говорят на русском языке без акцента" или наоборот, с ярко выраженным московским, российским акцентом, это дает возможность мгновенно реагировать на это", — сказал Попов.

Он добавил, что это не является поводом "разводить панику", а также сравнил этот режим с введением военного положения в отдельных регионах Украины в конце 2018 года.

Напомним, 30 октября штаб ООС ввел "желтый" режим, который предусматривает определенные ограничения в передвижении по территории и предоставляет правоохранительным органам специальные полномочия. В штабе считают, что предыдущего режима было недостаточно для обеспечения национальной безопасности и обороны.