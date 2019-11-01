НАТО многое делает в Черном море, и мы сделаем еще больше, - помощник Генсека НАТО Илдем

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 1 ноября сказал на Львовском форуме по безопасности помощник Генерального Секретаря НАТО по публичной дипломатии посол Таджан Илдем.

"Как вы можете увидеть, НАТО многое делает в Черном море, и мы сделаем еще больше. С целью противодействия российской агрессии и безопансости региона", - заявил он.

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Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" начал 31 октября работу в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.