Оккупационный суд Крыма арестовал на два месяца закарпатца, который хотел въехать на полуостров

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Россия", об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ.

Отмечается, что 34-летний житель Закарпатской области пытался попасть в оккупированный Крым через пункт пропуска "Армянск". Во время проверки выяснилось, что мужчине "запрещен въезд в Россию" до сентября 2020 года. Причина запрета не указана.

"Чтобы пересечь государственную границу, мужчина умышленно изменил свои установочные данные, обратившись в миграционную службу Украины и оформив новый паспорт", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.322 УК РФ (пересечение российской госграницы при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которого заведомо для виновного не разрешен).

Напомним, ранее сообщалось, что 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией, - Столтенберг