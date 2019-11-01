В 2014 году на законодательном уровне представителям НАТО запрещалось заходить в Генштаб и Министерство обороны, - Порошенко

Об этом 1 ноября на Львовском форуме по безопасности заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил о прогрессе, который Украина совершила в сотрудничестве с НАТО, начиная с 2014 года.

"Пять лет украинцы строили и цементировали глобальную мировую солидарность с Украиной. Пять лет мы держали санкции. Пять лет НАТО было плечом к плечу с нами - не только через инструкторов, которые вместе модернизировали Украинские Вооруженные Силы и весь сектор безопасности. Не только через 10 трастовых фондов", - сказал он.

"В 2014 году, когда я был избран президентом, на законодательном уровне представителям НАТО запрещалось заходить в помещение Генштаба и Министерства обороны Украины", - добавил Порошенко.

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Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" начал 31 октября работу в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.