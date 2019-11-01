Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Тернополь, где представит нового главу ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В Тернополе Глава государства примет участие в совещании по вопросам развития спиртовой отрасли Украины и представит нового председателя Тернопольской областной государственной администрации.

Также Владимир Зеленский посетит местную школу, где в 1918-1919 годах размещалось правительство ЗУНР.

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Кроме того, Президент ознакомится с ходом строительства и перспективами развития Центра гребли и водных видов спорта "Водная арена Тернополь".