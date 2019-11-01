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01.11.19 10:57

Без добровольцев, без волонтеров, без мощного движения, которое объединило всю Украину, мы бы не освободили две трети оккупированного Донбасса, - Порошенко

В начале российской агрессии против Украины были иллюзии, что мира возможно достигнуть быстро.

Без добровольцев, без волонтеров, без мощного движения, которое объединило всю Украину, мы бы не освободили две трети оккупированного Донбасса, - Порошенко

Об этом 1 ноября на Львовском форуме по безопасности заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В июне 2014 года у меня были иллюзии, что мир - это просто: объявить режим прекращения огня, договориться с Россией, вынудить вывести (российские. - Ред.) регулярные войска, советников, технику, боеприпасы, и за 2-4 недели принести многострадальный мир", - сказал он.

"В результате контрнаступления мы освободили две трети оккупированного Донбасса. Это было наступление по освобождению украинской земли. Наступление, когда ты знаешь очень ограниченные возможности своих войск. В условиях отсутствия техники и эмбарго стран НАТО на поставку нам оружия... И все равно в этих условиях нужно было освобождать нашу землю. Без добровольцев, без волонтеров, без мощного движения, которое объединило всю Украину, ничего не было бы", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос о самых сложных решениях, которые ему пришлось принимать на посту президента.

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