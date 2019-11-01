Станции метро "Театральная" и "Крещатик" в Киеве закрыли из-за сообщения о минировании

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"Станции "Театральная", "Крещатик" + пересадки закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!" - сказано в сообщении.
Сейчас на этих станциях работают взрывотехники и кинологи.
Кроме того сообщается, что станция метро "Арсенальная" закрыта на вход.
"Все эскалаторы работают на подъем в связи с увеличением пассажиропотока. Механизм применяется из соображений безопасности во избежание давки и травмирования на платформе. На выход станция работает в обычном режиме", - сказано в сообщении.